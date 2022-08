Advocaat: Ford moet 1,7 miljard betalen in zaak over auto-ongeluk

Autoconcern Ford Motor heeft van een Amerikaanse jury te horen gekregen dat het meer dan 1,7 miljard dollar moet betalen vanwege een ongeval in 2014 waarbij een echtpaar uit Georgia om het leven kwam. Dat heeft de advocaat van de familie van de slachtoffers laten weten aan persbureau Bloomberg.

Volgens de raadsman hebben de juryleden hun oordeel over de schadevergoeding vrijdag uitgesproken na een twee weken durend proces in de rechtbank van Lawrenceville in de staat Georgia, bevestigde hij na berichtgeving door het in rechtbankverslaggeving gespecialiseerde Courtroom View Network. Maar het vonnis is volgens Bloomberg nog niet terug te vinden in gerechtelijke stukken. En Ford heeft zelf nog niet gereageerd.

Het ongeluk gebeurde toen de auto waar het echtpaar in zat, een Ford F-250 pick-up uit 2002, een klapband kreeg. Vervolgens kantelde de auto en daardoor werden de twee inzittenden verpletterd omdat het dak van de wagen niet sterk genoeg was om het gewicht van het voertuig te dragen.

De familie van de slachtoffers betoogde in de rechtszaak dat Ford wist dat de daken van de F-250 pick-ups te dun waren om rijders te beschermen in het geval de auto op zijn kop zou komen te liggen. Maar het autoconcern zou hebben verzuimd consumenten hiervoor te waarschuwen. Het gewraakte dakontwerp zou tot 2016 in auto’s zijn verwerkt.

Dat Ford flink in de buidel lijkt te moeten tasten bij deze rechtszaak betekent niet dat de familie van de slachtoffers zoveel geld overgemaakt krijgt. In Georgia gaat driekwart van dit soort geldsommen altijd naar de staat. De rest wordt verdeeld tussen de eisende partij en advocaten. Het verleden leert daarnaast dat hele grote schadevergoedingen in hoger beroep vaak ook nog worden verlaagd.