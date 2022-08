AB InBev onderhandelt nog over verkoop Russische activiteiten

’s Werelds grootste brouwer AB InBev is naar verluidt nog altijd in gesprek met het Turkse Anadolu Efes over de verkoop van zijn belang in de samenwerking Ab InBev-Efes. De brouwerijen werken al sinds 2018 samen in onder andere Rusland. Maar vanwege de Russische inval in Oekraïne en de sancties tegen Rusland wil AB InBev af van zijn belang van 50 procent in de joint venture.

Verscheidene internationale media meldden dit weekend dat AB InBev-Efes een aantal biermerken, waaronder het alom bekende Leffe, in een aantal van zijn Russisch brouwerijen zal gaan brouwen. Op 5 augustus kondigde de Belgisch-Luxemburgse Kamer van Koophandel in Rusland dit ook op zijn Twitteraccount aan.

Na de inval in Oekraïne zei de Belgische bierreus dat het van zijn belang in de samenwerking af wilde en zich van de Russische markt terug te willen trekken. Tegen het Belgische medium RTBF, dat als eerste over de kwestie rapporteerde, meldt AB InBev dat er momenteel nog onderhandeld wordt met de Turkse brouwer voor een overname van het aandeel. Ook de opschorting van licenties van bepaalde merken maakt deel uit van de onderhandelingen.

AB InBev zegt ook af te zullen zien van financiële voordelen uit de activiteiten van de joint venture. Voor de verkoop van het belang schreef de Belgische brouwer eerder al 1,1 miljard euro af.

Bier is, net als andere voedingsmiddelen, geen onderdeel geweest van de verschillende sancties die de Europese Unie sinds het begin van het Russische offensief tegen Oekraïne heeft aangekondigd. Voorwaarde is wel dat de Europese bedrijven niet samenwerken met personen of entiteiten die door de EU worden aangepakt en dat zij ook de sancties naleven met betrekking tot bijvoorbeeld het vervoer of de financiering van activiteiten in Rusland.