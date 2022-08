Distributeur B&S Group ziet omzet stijgen, levert in op winst

Distributeur en groothandelaar B&S Group heeft in de eerste helft van het jaar meer omzet geboekt dan in dezelfde periode een jaar geleden. Het bedrijf zag vooral de verkoop van likeuren toenemen. Daarnaast profiteerde het concern van een eerdere overname. Verder stelde B&S Group te maken te hebben met hogere personeelskosten als gevolg van de krappe Europese arbeidsmarkt, die drukten op de winst.

Het in Amsterdam genoteerde B&S Group houdt zich onder meer bezig met bevoorrading van cruiseschepen en luchthavens, maar ook met de internationale distributie van drank, levensmiddelen en cosmeticaproducten aan winkels en consumenten. Tijdens de coronacrisis kreeg het bedrijf een behoorlijke tik door de toen geldende reisbeperkingen. Daardoor zag het bedrijf bijvoorbeeld de vraag naar cosmetica en drank in de cruisesector wegvallen. Na het wegvallen van de coronamaatregelen kon B&S Group de weg omhoog weer inzetten.

De totale omzet van B&S bedroeg in het eerste halfjaar dik 983 miljoen euro, een stijging met bijna een vijfde ten opzichte van het eerste halfjaar vorig jaar. De likeurverkoop steeg met bijna 38 procent en was daarmee goed voor bijna een derde van de totale omzet. Het beautysegment droeg in bijna evengrote mate bij aan de totale inkomsten in het eerste halfjaar. De stijging van de omzet hier was krap 5 procent, geholpen door een overname. Eerder dit jaar nam B&S Group een meerderheidsbelang in een Frans beauty-bedrijf.

De nettowinst kwam uit op 16,7 miljoen euro. Vorig jaar lag die nog op 21,8 miljoen euro. Volgens topman Tako de Haan heeft die daling op jaarbasis onder meer te maken met de gestegen personeelskosten. Ook de wereldwijde verstoringen in de toeleveringsketen speelden de winst parten.

Voor de tweede helft van dit jaar verwacht B&S Group dat de omzetgroei zal aanhouden, zij het wel iets minder snel dan in de eerste helft. Door de gestegen inkoopkosten zal de winstmarge bovendien afvlakken. Ook verwacht het bedrijf dat de wereldwijde inflatie van negatieve invloed kan zijn op het koopgedrag van de consument.