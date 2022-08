Indeed: vakantiekracht oplossing voor krappe arbeidsmarkt

Werkgevers hebben dit jaar meer vakantiekrachten geworven dan voorgaande jaren. Ook begonnen zij eerder met werven. Dat meldt Indeed op basis van een analyse van Nederlandse vacatures. Volgens die vacaturesite proberen bedrijven met de inzet van deze tijdelijke krachten in te spelen op de krappe arbeidsmarkt.

Zo was het aantal vacatures voor seizoensgebonden werk in maart al meer dan verdubbeld ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Indeed, naar eigen zeggen de grootste vacaturesite van Nederland, schat in dat dit kan komen door angst onder werkgevers voor een drukke zomer.

Wel ziet Indeed een verschil tussen sectoren die op zoek zijn naar vakantiekrachten. Vooral in de horeca- en schoonmaaksector zijn extra handen nodig. Ten opzichte van vorig jaar verdrievoudigde het aantal vacatures voor vakantiemedewerkers in de horeca. In de zorg daarentegen nam het aantal vacatures op jaarbasis af. Mogelijk komt dat doordat corona nu minder druk legt op die sector dan in voorgaande jaren, aldus Indeed.

De vacaturesite onderzocht daarnaast welke vakantiebanen het populairst zijn. Het blijkt dat die van inpakmedewerkers op de eerste plaats staan.

Werkgevers hebben sowieso moeite met het vinden van personeel. Zo meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek eerder dat het aantal vacatures in twee jaar tijd meer dan twee keer zo groot is geworden. Op elke honderd werklozen staan nu 143 vacatures open, in het begin van dit jaar lag dat aantal nog op 133 vacatures per honderd werklozen.