Krant: Chinese voedselmarktplaats wil ook andere landen veroveren

De Chinese voedselmarktplaats Pinduoduo wil ook buiten de eigen landsgrenzen actief worden, te beginnen in de Verenigde Staten. Daar zou Pinduoduo volgende maand al de markt willen betreden, meldt de Singaporese krant Today op basis van ingewijden.

Pinduoduo begon als een website waar consumenten zich konden verenigen om een bepaald product in bulk en dus met korting te kopen. De laatste jaren heeft het zijn aandacht verlegd naar boeren die hun groenten en fruit via de site direct aan consumenten aan kunnen bieden.

In eigen land gaat de groei van Pinduoduo niet meer zo snel. De concurrent van sites als Alibaba en JD.com zou met de internationale expansie het succes van de digitale kledingwinkel Shein na willen doen. Dat Chinese bedrijf verkoopt zijn zogenoemde ‘fast fashion’ inmiddels in veel landen en is nu een van de grootste kledingverkopers ter wereld. Alibaba startte vorig jaar ook al een speciale kledingwebwinkel allyLikes, die zich richt op de VS en Europa.