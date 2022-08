NS blijft verlieslatend zonder overheidssteun

Het lukt de Nederlandse Spoorwegen niet om uit de rode cijfers te blijven zonder steun van de overheid. Het spoorbedrijf leed een verlies van 225 miljoen euro in de eerste helft van dit jaar. Dat is met de steun van de overheid die het concern heeft ontvangen buiten beschouwing gelaten.

Inclusief overheidshulp en door lagere afschrijvingen werd een positief bedrijfsresultaat geboekt van 78 miljoen euro, maakte de NS bekend. “Dit onderstreept dat de financiële urgentie bij NS hoog blijft”, aldus het bedrijf. De NS ontving in de eerste zes maanden van het jaar 226 miljoen euro compensatie van de overheid.

De omzet van de NS daalde in de afgelopen periode tot 1,6 miljard, van 1,8 miljard euro een jaar eerder. “Door een tekort aan collega’s als gevolg van de krappe arbeidsmarkt en hoger ziekteverzuim stond – net als in veel andere sectoren – de dienstverlening onder druk en was NS helaas genoodzaakt om ritten te schrappen”, meldt het concern.

De NS wijst er ook op dat de groei van het aantal reizigers aan het afvlakken is. “Na het intrekken van de coronamaatregelen aan het einde van het eerste kwartaal, gingen steeds meer reizigers met de trein op pad. Sinds juni zien we de groei van het aantal reizigers echter afvlakken, waarmee we de eerste contouren van een nieuw reispatroon zien ontstaan”, aldus het spoorbedrijf. Het percentage reizigers ten opzichte van vóór corona blijft vooralsnog steken op ongeveer 82 procent.

NS ziet groeiende onzekerheden voor de korte en lange termijn. “Allereerst blijven de reizigersprognoses nog onzeker nu de eerste voorzichtige reizigersgroei na de coronamaatregelen afvlakt en thuiswerken meer een onderdeel van dagelijkse levensstijl lijkt. Ten tweede zorgt de aanblijvende inflatie ervoor dat de kosten voor NS oplopen, die niet volledig doorberekend zijn in de prijs van een treinkaartje”, stelt de onderneming. Ook de de hoge energieprijzen kunnen de kosten op de langere termijn opdrijven.