Duitsland kouder en donkerder in winter om energie te besparen

Duitsland wordt deze winter een stukje kouder en donkerder. Om energie te besparen moeten openbare gebouwen de verwarming minder hoog zetten. Ook gaat de verlichting van gebouwen en monumenten uit en mogen winkels de gevel ook niet meer verlichten als het donker is. Dat alles moet zorgen voor 2 procent minder gasverbruik.

In openbare gebouwen mag de verwarming vanaf komende maand de verwarming niet meer hoger staan dan 19 graden. In hallen en gangen moeten verwarmingen mogelijk helemaal uit. Ziekenhuizen en andere zorginstellingen zijn daarvan vrijgesteld. Volgens het Duitse ministerie van Economische Zaken kunnen ze huishouden, bedrijven en overheden in twee jaar in totaal een kleine 11 miljard euro schelen.

Minister van Economische Zaken Robert Habeck benadrukt dat deze besparingen niet voldoende zijn nu er minder Russisch gas binnenkomt. “Deze maatregelen besparen energie. Maar niet zoveel dat we nu achterover kunnen leunen.”

Zwitserland kondigde tegelijkertijd aan dat bedrijven en huishoudens hun gasgebruik moeten verminderen. Het doel is om dat met 15 procent te verminderen, al is dat vrijwillig. Zwitserland is voor zijn gasverbruik volledig afhankelijk van de import.