FNV klaagt Deliveroo aan om nabetaling aan bezorgers

Vakbond FNV klaagt maaltijdbezorger Deliveroo aan omdat dat bedrijf bezorgers nog altijd niet in dienst heeft genomen. Ook hebben alle bezorgers nog recht op een nabetaling, omdat vorig jaar in hoger beroep werd geoordeeld dat alle bezorgers onder de cao vallen en geen zelfstandigen zijn. FNV wil een versnelde zitting omdat Deliveroo inmiddels heeft aangegeven Nederland zeer waarschijnlijk te verlaten aan het einde van het jaar.

De zaak wordt aangespannen namens twaalf bezorgers. Vijf daarvan werken nog altijd voor Deliveroo en eisen een arbeidsovereenkomst en een nabetaling van het te weinig ontvangen salaris. De overige zeven bezorgen niet meer voor Deliveroo en willen alleen een loonnabetaling. In totaal denkt FNV dat de nabetalingen op 350.000 euro uitkomen.

FNV heeft ook een andere zaak lopen tegen Deliveroo over nabetalingen. Die zaak, die volgende week wordt behandeld door de rechter, betreft bezorgers die al voor Deliveroo werkten voor dat bezorgbedrijf in 2018 besloot alleen nog maar met zzp’ers te willen werken. De vakbond meent dat zzp’ers in veel gevallen schijnzelfstandigen zijn en wil dat zij door bedrijven in dienst worden genomen.