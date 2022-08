Just Eat onderaan in nipt lagere AEX, ASR wint na cijfers

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway was woensdag de grootste daler in de AEX-index, die een klein verlies liet zien. Verzekeraar ASR was daarentegen een opvallende winnaar op het Damrak. De onderneming kreeg met zijn handelsupdate de handen van beleggers op elkaar. ASR wist ondanks de tientallen miljoenen die het extra kwijt was aan stormschades de winst op peil te houden en werd 1,7 procent hoger gezet.

ASR heeft naar eigen zeggen een goed halfjaar achter de rug gezien de geopolitieke spanningen en de economische onzekerheid. Topman Jos Baeten waarschuwde wel dat de verzekeringspremies door de extreme weersomstandigheden tot wel een kwart kunnen stijgen.

De stemming op de Europese markten bleef verder terughoudend. Beleggers zijn vooral in afwachting van de toespraak die de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell aan het einde van de week zal houden tijdens de bijeenkomst van centrale bankiers in Jackson Hole. Daarbij wordt met name gelet of Powell iets zal zeggen over de omvang van de toekomstige renteverhogingen.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde kort na het middaguur 0,1 procent lager op 710,50 punten. De MidKap bleef vrijwel vlak op 940,02 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,4 procent.

Betaalbedrijf Adyen was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 1,5 procent. Naast Just Eat Takeaway (min 2,7 procent) stonden vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield en staalfabrikant ArcelorMittal onderaan, met minnen van rond de 2 procent. Chemieconcern DSM daalde 0,7 procent. Het bedrijf verlengde zijn samenwerkingsovereenkomst met branchegenoot Arxada.

Baggeraar Boskalis verloor 0,2 procent. Het bedrijf roept woensdag zijn aandeelhouders bij elkaar. Zij moeten al dan niet akkoord geven voor de overname door investeerder en grootaandeelhouder HAL. Boskalis gaf eerder aan het bod eigenlijk te laag maar niet onredelijk te vinden. Op Boskalis in zijn geheel wordt een prijskaartje geplakt van 4,2 miljard euro.

Bij de kleinere fondsen daalde Kendrion 0,6 procent. De producent van elektromagnetische componenten wist de omzet op te voeren ondanks dat marktomstandigheden niet bepaald voordelig waren. Zo werd de productie in China voor een periode van zes weken verstoord door de strenge coronamaatregelen in dat land. De winst viel evenwel fors lager uit.

De euro bleef hangen rond het laagste niveau in twintig jaar en noteerde op 0,9946 dollar. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent meer op 94,68 dollar en Brentolie werd ook 1 procent duurder, op 101,22 dollar per vat.