Verzekeraar ASR bij winnaars op Damrak na cijferupdate

Verzekeraar ASR was woensdag een opvallende winnaar op Beursplein 5. De onderneming kreeg met zijn handelsupdate de handen van beleggers op elkaar. ASR wist ondanks de tientallen miljoenen die het extra kwijt was aan stormschades de winst op peil te houden. Volgens topman Jos Baeten van de onderneming kunnen de verzekeringspremies door de extreme weersomstandigheden tot wel een kwart stijgen.

ASR had naar eigen zeggen een goed halfjaar afgezet tegen een periode van geopolitieke spanningen en economische onzekerheid. Dat vonden beleggers dus ook. Die zetten ASR, dat in de MidKap genoteerd is, kort na de openingsbel 3,7 procent hoger. Daarmee was ASR de sterkste stijger bij de middelgrote fondsen.

De AEX-index werd aangevoerd door verzekeraar Aegon met een winst van 0,7 procent. Unibail-Rodamco-Westfield was de sterkste daler. Het vastgoedfonds verloor 0,8 procent van zijn beurswaarde. Chemieconcern DSM (min 0,5 procent) stond bij de zakkers. Het bedrijf verlengde zijn samenwerkingsovereenkomst met branchegenoot Arxada.

Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis verloor 0,2 procent. Het bedrijf roept woensdag zijn aandeelhouders bij elkaar. Zij moeten al dan niet akkoord geven over de overname door investeerder en grootaandeelhouder HAL. Boskalis gaf eerder aan het bod eigenlijk te laag maar niet onredelijk te vinden. Op Boskalis in zijn geheel wordt een prijskaartje geplakt van 4,2 miljard euro.

Bij de kleinere fondsen verloor Kendrion 1,9 procent. De producent van elektromagnetische componenten wist de omzet op te voeren ondanks dat marktomstandigheden niet bepaald voordelig waren. Zo werd de productie in China voor een periode van zes weken verstoord door de strenge coronamaatregelen in dat land. De winst viel evenwel fors lager uit.

De AEX-index noteerde in de vroege handel 0,2 procent lager op 709,42 punten. De MidKap steeg 0,5 procent tot 945,06 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stonden licht hoger. Londen verloor 0,2 procent.

De euro bleef schommelen rond het laagste niveau in twintig jaar en noteerde op 0,9948 dollar. De euro staat onder druk door de vrees voor een recessie in Europa en de hogere rente in de VS, die de dollar aantrekkelijker maakt. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 93,94 dollar en Brentolie werd ook 0,2 procent duurder op 110,35 dollar per vat.