Consumenten passen koopgedrag in supermarkt aan door inflatie

Het gros van de Nederlanders probeert als gevolg van de inflatie zoveel mogelijk te besparen op boodschappen. Zo grijpen consumenten vaker naar producten die in de aanbieding zijn en worden meer restpartijen en producten die tegen de houdbaarheidsdatum zitten verkocht, bijvoorbeeld met een 35 procent kortingsticker. Dat meldt onlinesupermarkt Foodello op basis van eigen onderzoek.

Volgens het onderzoek past 86 procent van de supermarktklanten zijn koopgedrag aan. Consumenten laten A-merken vaker staan voor huismerken en ze slaan grotere hoeveelheden in om de voorraadkast te vullen. Zo worden koffie en thee, huishoudelijke artikelen en pasta en rijst in grote hoeveelheden verkocht als er een aanbieding is. Ook wijken de supermarktklanten minder vaak af van het boodschappenlijstje.

Foodello is sinds begin dit jaar actief in Nederland. De Finse discountsupermarkt verkoopt restpartijen van andere supermarkten en winkelketens met kortingen, naar eigen zeggen om voedselverspilling tegen te gaan. De belangrijkste reden voor de consument om restproducten in te slaan is volgens het onderzoek niet het tegengaan van voedselverspilling, maar om op boodschappen te besparen.

De supermarktprijzen stijgen al maanden. Het CBS publiceerde maandag cijfers waarin naar voren kwam dat de koopbereidheid onder consumenten door de dalende koopkracht steeds verder wegzakt.