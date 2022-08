AEX zakt weg na speech Fed-baas, Just Eat Takeaway hard omlaag

De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met een duidelijk verlies de handel uitgegaan. Beleggers reageerden onder andere op de speech van Jerome Powell, baas van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve. Volgens Powell zullen de rentes nog wel enige tijd hoog moeten blijven om de inflatie te beteugelen. Ook als dat betekent dat bedrijven en gezinnen daarvan de pijn zullen voelen.

Powell sprak tijdens de jaarlijkse bijeenkomst voor centrale bankiers in Jackson Hole. De laatste tijd heeft de Fed meermaals de rente verhoogd. Dat gebeurde de laatste twee keer met reuzensprongen van 0,75 procentpunt. Ook op de arbeidsmarkt zal de agressieve benadering van de centralebankenkoepel worden gevoeld. Deze gevolgen noemde Powell “ongelukkige kosten” bij het terugdringen van de inflatie die tot boven de 9 procent is opgelopen. Beleidsmakers bij de Europese Centrale Bank zouden voor september ook een stevige rentestap met 75 basispunten overwegen.

De AEX-index sloot de sessie met een verlies van 1,8 procent op 705,08 punten. Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway, moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, was de sterkste daler met een min van bijna 8 procent. Verlichtingsbedrijf Signify voerde met een bescheiden winst van 0,3 procent de schaarse stijgers in de leidende index aan. Verzekeraar NN Group, olie- en gasconcern Shell en bierbrouwer Heineken bleven ook aan de goede kant van de score.

De MidKap verloor 1,1 procent tot 945,58 punten. Logistiek vastgoedbedrijf CTP was hier de sterkste stijger met een winst van 0,9 procent. Corbion sloot de rij. Het speciaalchemieconcern zakte 3,1 procent. Alfen zag een eerdere winst verdampen en verloor 0,3 De laadpalenfabrikant steeg een dag eerder dik 10 procent dankzij goed ontvangen resultaten.

Bij de kleinere bedrijven werden de resultaten van vastgoedfonds Eurocommercial Properties eerder goed ontvangen. In de loop van de sessie zakte het fonds weg en sloot uiteindelijk 0,7 procent lager. De 24 winkelcentra van de vastgoedinvesteerder wisten het herstel na de coronalockdowns voort te zetten. Beleggers waren niet tevreden over de cijfers van funderingsspecialist Sif en stuurden dat aandeel dik 4 procent omlaag.

De euro was bijna evenveel waard als 1 dollar en noteerde op 0,9995 dollar. Een vat Amerikaanse olie kostte een fractie meer op 92,60 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder op 99,73 dollar per vat.