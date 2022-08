Deutsche Bahn noemt goedkoop ov-kaartje succes

Het goedkope Duitse openbaarvervoerkaartje waarmee voor 9 euro een maand vrijwel onbeperkt kon worden gereisd was een groot succes. Dat meent althans het hoofd regionaal transport bij de Duitse spoorvervoerder Deutsche Bahn. Via Deutsche Bahn alleen werden in de maanden juni, juli en augustus al 26 miljoen van die maandkaarten gekocht, liet Evelyn Palla weten.

Volgens Palla herontdekte een op de vijf kopers van zo’n goedkoop maandabonnement het openbaar vervoer. Bovendien waren er meer reizigers in het ov dan voor de coronapandemie. Door thuiswerken en angst voor corona zijn de reizigersaantallen in het openbaar vervoer in de meeste landen nog niet terug op het niveau van voor corona.

Het is nog niet duidelijk hoeveel van de maandkaarten, waarmee voor 9 euro onbeperkt in alle vormen van openbaar vervoer kon worden gereisd met uitzondering van hogesnelheidstreinen, in totaal zijn verkocht. Ook regionale ov-aanbieder verkochten de kaartjes.

De Duitse vereniging van openbaarvervoerbedrijven komt maandag met cijfers. Begin augustus meldde die organisatie al dat er toen zo’n 38 miljoen speciale maandkaarten waren verkocht. Het kaartje blijft tot en met het einde van augustus geldig.

Hoewel de treinkaart dus zeer populair is, worden er vraagtekens gezet bij het nut ervan. Het merendeel van de kaarthouders zou niet minder met de auto zijn gegaan. Bovendien blijken de kosten voor de Duitse regering een reden om de actie niet te verlengen. Verschillende politieke partijen willen dat dit wel gebeurt, ook al is de prijs van 9 euro per maand mogelijk niet haalbaar bij een verlenging.