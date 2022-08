Piloten Air France geschorst na opstootje in cockpit

Air France heeft twee piloten geschorst na een worsteling in de cockpit tijdens een vlucht van Genève naar Parijs in juni. Volgens de officiële verklaring van de Franse maatschappij was er sprake van een verhitte discussie waarna er “ongepaste gebaren werden uitgewisseld”. De Franse krant La Tribune schrijft over fysiek geweld.

Volgens de krant ontstond er een woordenwisseling toen het vliegtuig aan het klimmen was na het vertrek uit Genève. Aanleiding was dat de copiloot weigerde een bevel op te volgen. De twee mannen grepen elkaar daarop bij de kraag.

“De betrokken piloten zijn momenteel geschorst om te vliegen en in afwachting van een beslissing van het management over hoe om te gaan met de gebeurtenissen”, aldus de maatschappij. “Het incident was snel voorbij zonder invloed op het verloop of de veiligheid van de vlucht, die normaal werd voortgezet.”

De Franse luchtvaartautoriteit BEA publiceerde onlangs een rapport waarin herhaaldelijk overtredingen van veiligheidsregels door de bemanning van Air France werden vermeld. De BEA drong er bij de luchtvaartmaatschappij op aan “het respect voor de procedure” meer centraal te stellen in de veiligheidscultuur van het bedrijf.