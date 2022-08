Aardgasverbruik Nederland daalde met kwart in eerste halfjaar

Het Nederlandse aardgasverbruik is in de eerste zes maanden van dit jaar met een kwart afgenomen ten opzichte van een jaar eerder. Vooral in de industrie en elektriciteitscentrales werd minder gas verstookt, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De aardolie-industrie bracht het gasverbruik het sterkst omlaag, met liefst 59 procent. In de chemische industrie ging het aardgasverbruik met een derde omlaag en bij elektriciteitscentrales met 28 procent. De glastuinbouw bespaarde 23 procent en huishoudens hadden 16 procent minder gas nodig.

Het gas in Nederland kwam minder vaak uit Duitsland, wat waarschijnlijk veelal Russisch gas betrof dat via een pijplijn naar onze oosterburen was vervoerd. Daarentegen importeerde Nederland meer vloeibaar gemaakt aardgas (lng) vanuit de Verenigde Staten en Rusland. Via pijplijnen kwam er meer gas uit het Verenigd Koninkrijk en Belgiƫ.

Terwijl de invoer van aardgas met 3 procent steeg, daalde de export met een vijfde. De export naar Duitse gasopslagen nam fors toe en was drie keer zo groot als in 2021 toen Duitsland nog veel meer Russisch gas geleverd kreeg. Daarentegen viel de uitvoer naar Belgiƫ en het Verenigd Koninkrijk ver terug.

De winning van aardgas in Nederland daalde met 18 procent. Op land werd haast een derde minder gewonnen, op zee ging het om 11 procent minder. De gasvoorraden waren eind juli voor 70 procent vol, wat meer is dan een jaar eerder op hetzelfde moment. Dat komt omdat Nederland, net als andere Europese landen, de gasopslagen zo vol mogelijk wil hebben om een winter zonder Russisch gas door te komen.