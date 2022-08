Topman Carrefour: consumenten steeds zuiniger door hoge inflatie

Consumenten die boodschappen doen bij de grote Franse supermarktketen Carrefour worden steeds zuiniger met hun bestedingen. Ze laten duurdere producten vaker liggen vanwege de hoge inflatie om zo geld te besparen. Dat zei topman Alexandre Bompard van Carrefour, een van de grootste supermarktbedrijven van Europa.

Volgens Bompard kopen mensen bijvoorbeeld veel minder verse vis en biologische producten. Ook wordt vaker voor goedkoper vlees zoals varken gekozen in plaats van biefstuk, aldus Bompard op een bijeenkomst van de Franse werkgeversorganisatie MEDEF. “Je maakt keuzes voor de laagste prijzen en kortingen.”

De topman verwacht dat deze trend voorlopig zal doorzetten. “Het fenomeen is hier en is diep en heeft extra momentum gekregen de laatste weken.” Carrefour en andere supers hebben de prijzen van bepaalde levensmiddelen bevroren om zo klanten tegemoet te komen met de hogere kosten voor boodschappen, aldus Bompard. De Franse overheid is met steunmaatregelen gekomen om huishoudens te helpen met de hoge inflatie.