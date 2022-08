Wall Street opnieuw omlaag door rente-angst en goedkopere olie

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn voor de derde dag op rij omlaag gegaan. De angst voor opnieuw een stevige renteverhoging door de Federal Reserve neemt toe nu steeds meer beleidsmakers van zich laten horen. Ook waren er onverwacht goede cijfers over het aantal vacatures, wat erop duidt dat de Amerikaanse economie nog altijd goed draait en dat maakt het voor de Fed makkelijker om de rente verder op te voeren.

Daarnaast daalde de olieprijs aanzienlijk. Zo werd een vat Amerikaanse olie 5 procent goedkoper op 92,14 dollar en verruilde een vat Brentolie voor 99,50 dollar van eigenaar. Dat was een afname van 5,3 procent. De prijzen daalden onder meer omdat Irak aangaf dat de leveringen van olie niet worden beïnvloed door de opstand in Bagdad.

Oliebedrijven als Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips, Marathon Oil en Occidental Petroleum daalden tot 4,3 procent. ExxonMobil maakte verder bekend naar de rechter te stappen omdat Rusland het onmogelijk maakt voor het Amerikaanse bedrijf om zijn laatste investering in Rusland van de hand te doen.

De Dow-Jonesindex sloot na een hoger begin 1 procent lager op 31.790,87 punten. De brede S&P 500 leverde 1,1 procent in, tot 3968,16 punten. De Nasdaq daalde eveneens 1,1 procent, tot 11.883,14 punten.

Twitter daalde 1,8 procent. Uit rechtbankdocumenten blijkt dat de beschuldigingen door een klokkenluider aan het adres van het socialemediaplatform een extra reden zijn geweest dat Tesla-topman Elon Musk de beoogde overname niet door wilde zetten. Volgens de klokkenluider wisten de topmensen van het bedrijf niets van het aantal spam- of botaccounts, of boeide het ze niet. Musk wil nu ook dat de rechtszaak tegen Twitter een maand later plaatsvindt.

Snap leverde 2,5 procent in. Het moederbedrijf van filmpjesapp Snapchat zou een vijfde van zijn personeel willen ontslaan, meldt techsite The Verge. Dat zou betekenen dat een kleine 1300 mensen op zoek moeten naar ander werk.

Best Buy steeg 1,6 procent. De verkoper van elektronica zag de omzet in het tweede kwartaal dalen doordat consumenten vanwege de hoge inflatie voorzichtiger zijn geworden met hun uitgaven. Het concern had zijn verwachtingen in juli al verlaagd.

Bed Bath & Beyond werd ruim 9 procent lager gezet. Maandag werd de verkoper van huishoudelijke artikelen, die later deze week met een strategische update komt, een kwart meer waard. Het aandeel laat al enige tijd grote koersschommelingen zien doordat kleine beleggers die actief zijn op sociale media de koers in beweging zetten.

De euro was iets meer waard dan de dollar en noteerde op 1,0019 dollar.