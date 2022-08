Aandacht voor inflatiecijfer eurozone op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag vooral uit naar het inflatiecijfer van de eurozone. De consumentenprijzen in het eurogebied zijn naar verwachting opnieuw flink toegenomen, mede door de sterke stijging van de gasprijs. Het CBS meldde alvast dat de inflatie in Nederland deze maand volgens de Europese rekenmethode is uitgekomen op 13,6 procent. In juli was dat nog 11,6 procent.

De inflatie speelt een belangrijke rol in het rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB). De centrale bank heeft de rente in het eurogebied al verhoogd met 0,5 procentpunt om de hoge inflatie te bestrijden. De kans dat de ECB de rente in september nog steviger gaat verhogen is toegenomen aangezien de stijging van het algehele prijspeil geen tekenen van afkoeling laat zien. Verschillende beleidsmakers van de ECB, waaronder president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank, hebben al gehint op een stevige renteverhoging in de eurozone.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt hoger te beginnen aan de laatste dag van augustus. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting in het groen openen. De Aziatische aandelenmarkten lieten woensdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio sloot de maand 0,4 procent lager af ondanks positieve cijfers over de Japanse industrie. De beurs in Shanghai daalde 0,3 procent na een krimp van de Chinese industrie in augustus.

Op het Damrak staat AkzoNobel in de belangstelling. Kredietbeoordelaar Fitch heeft de kredietwaardigheid van het verfconcern verlaagd. Ook gaat de aandacht uit naar Philips. Het zorgtechnologiebedrijf betaalt de Amerikaanse overheid 4,2 miljoen euro omdat het bedrijf het leger niet goed had ge├»nformeerd over aanpassingen aan bepaalde producten. Philips leverde de Amerikaanse strijdkrachten apparaten voor de controle van de hartslag van pati├źnten.

De Europese beurzen sloten dinsdag overwegend in het rood. De AEX daalde 1,2 procent tot 690,31 punten en de MidKap ging eveneens 1,2 procent omlaag. De beurs in Frankfurt klom 0,5 procent, die in Parijs en Londen leverden tot 0,9 procent in. Wall Street ging voor de derde dag op rij omlaag. De Dow-Jonesindex eindigde 1 procent in de min op 31.790,87 punten. De brede S&P 500 en techbeurs Nasdaq zakten 1,1 procent.

De euro was iets meer waard dan de dollar en noteerde op 1,0040 dollar. De olieprijzen veerden op na de forse daling een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent duurder op 92,36 dollar. Brentolie kostte 1,2 procent meer op 100,46 dollar per vat.