Bestedingen aan tv-reclames lopen verder op na recordjaar 2021

De uitgaven aan tv-reclames zijn in de eerste helft van dit jaar verder opgelopen, nadat in 2021 al sprake was van de hoogste bestedingen ooit. Volgens tv-marketingorganisatie Screenforce is er in de meetperiode voor een recordbedrag van 460 miljoen euro aan reclames ingekocht op televisie. Dat was 13 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Vooral in het eerste kwartaal werd er meer geld besteed aan reclames. Op jaarbasis was sprake van een toename van 27 procent. De vergelijking met het eerste kwartaal van 2021 gaat vanwege de coronapandemie nog wel enigszins mank. Destijds waren bedrijven juist voorzichtiger met het doen van uitgaven.

Zowel de spot- als de non-spotreclamemarkt groeide. De totale waarde van de spotreclames, de reguliere tv-reclames, steeg naar 413 miljoen euro. Dat betekende een groei van 14 procent op jaarbasis. De non-spotreclames, zoals investeringen van adverteerders in programma’s, maar ook billboardreclames en campagnes met influencers, kwamen uit op 47 miljoen euro. Dat is een stijging van 9 procent.

Verder meldt Screenforce dat de tv-schermtijd in de eerste zes maanden van het jaar afnam. De gemiddelde kijktijd kwam uit op 3 uur en 6 minuten per dag, oftewel 186 minuten. Dat was een jaar eerder nog 212 minuten. Dit toont volgens de onderzoekers aan dat de records van 2020 en 2021 duidelijk een gevolg waren van de coronapandemie. Door de lockdowns keken we vaker naar de televisie.

Ondanks de economische onzekerheden en de dreigende recessie denkt Screenforce dat de uitgaven aan tv-reclames dit jaar tussen de 6 en 8 procent zullen toenemen op jaarbasis.