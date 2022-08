Toyota investeert miljarden in accu’s voor elektrische auto’s

De Japanse autofabrikant Toyota gaat miljarden investeren in de productie van accu’s voor elektrische voertuigen in Japan en de Verenigde Staten. Met de verkoop van batterijen wil de grootste autoproducent ter wereld inspringen op de toenemende vraag naar schoner vervoer wereldwijd.

Toyota trekt tot 730 miljard yen, zo’n 5,3 miljard euro, uit voor de productie van accu’s waarmee het bedrijf tussen 2024 en 2026 denkt te kunnen beginnen. “Deze investering is bedoeld om Toyota in staat te stellen om te voldoen aan de verschillende behoeften van zijn klanten in alle landen en regio’s door meerdere soorten accu’s aan te bieden”, verklaarde het bedrijf.

Hoewel Toyota hybride voertuigen en ook auto’s op waterstof ziet als onderdeel van een groene toekomst, heeft het concern de afgelopen maanden zijn streven om meer van zijn modellen te elektrificeren versneld. In december beloofde het bedrijf klaar te zijn om tegen 2035 alleen emissievrije auto’s in Europa te verkopen, in lijn met de doelstelling van de Europese Unie.

Met de investering wil Toyota zijn batterijproductiecapaciteit in Japan en de VS met maximaal 40 gigawatt per uur verhogen. In Japan zal ongeveer 400 miljard yen (2,9 miljard euro) worden geïnvesteerd in de fabriek in de stad Himeji van Prime Planet Energy & Solutions en in de eigen fabrieken van Toyota. In de VS steekt het bedrijf 325 miljard yen (2,3 miljard euro) in een fabriek in North Carolina.

Autobouwers en batterijfabrikanten over de hele wereld haasten zich om de productie van accu’s op te voeren om aan de sterke vraag te kunnen voldoen. Het Japanse Panasonic, dat batterijen levert aan de Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s Tesla, is in gesprek om nog een fabriek in de VS te bouwen met een waarde van ongeveer 4 miljard dollar. Ook Zuid-Koreaanse batterijfabrikanten hebben een reeks van plannen voor nieuwe fabrieken in de VS, waaronder vier voor General Motors, twee voor Stellantis en drie voor Ford.