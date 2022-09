Inflatie heeft duidelijk invloed op Europese industrie

Net als in veel andere delen van de wereld gaat de Europese industrie gebukt onder de gevolgen van de hoge inflatie. De bedrijvigheid in de sector daalde in augustus voor de tweede maand op rij. Fabrieken bleken daarbij vooral niet in staat evenveel te verkopen als ze maakten.

De kosten voor levensonderhoud stijgen voor veel huishoudens. Vooral energie en levensmiddelen worden duurder en dat zorgt ervoor dat consumenten op andere zaken bezuinigen. Dit leidde in fabrieken voor een recordtoename van producten die gereed zijn, maar dus nog niet verkocht.

Volgens marktonderzoeker S&P Global is de inkoopmanagersindex, die kijkt naar de bedrijvigheid in de industrie, van de eurozone deze maand afgenomen tot 49,6. Dat cijfer viel nog iets lager uit dan bij een eerdere raming. Een stand van 50 of meer duidt op groei, daaronder op krimp.

Volgens S&P Global zal de situatie er in de nabije toekomst niet beter op worden. Daarmee neemt ook de kans op een recessie verder toe. Vooral ook omdat de nieuwe orders achterbleven en de werkvoorraden minder zijn geworden. Steeds meer fabrieken schroeven ook de productie terug, ook omdat magazijnen vol liggen met onverkochte voorraden. Ook de grondstoffenvoorraden stapelen zich op.