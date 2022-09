Philips schikt weer voor miljoenen in VS om vermeende misleiding

Philips betaalt openbaar aanklagers in de Verenigde Staten ruim 24 miljoen dollar (24,1 miljoen euro) wegens vermeende misleiding van Amerikaanse zorgverzekeringsprogramma’s. Met de schikking zetten het medisch-technologisch bedrijf en justitie in de VS een punt achter de kwestie. Aanklagers beschuldigden een dochteronderneming van Philips ervan leveranciers van medische apparatuur te hebben omgekocht.

De beschuldigingen draaien om het voormalige Respironics, een bedrijf in beademingsapparatuur dat sinds 2007 in handen is van Philips. Het Amerikaanse ministerie van Justitie verdenkt dat bedrijf ervan leveranciers van medische apparatuur te hebben “betaald” met gratis informatie over de therapieën die artsen patiënten zoal voorschrijven, wat van pas kan komen bij marketing. In ruil daarvoor zouden de leveranciers claims hebben ingediend bij de zorgverzekeringsprogramma’s Medicare, Medicaid en TRICARE voor beademingsapparatuur. Dat zou neerkomen op misleiding.

Met de schikking bekent het Philips-onderdeel geen schuld. Wel heeft het bedrijf beloofd mee te werken aan een vijfjarig traject dat is gericht op integer zakendoen. Het voormalige Respironics kijkt daarbij nog eens kritisch naar zijn deals met partijen die patiënten medische behandelingen voorschrijven. Ook staat het verkoopteam van het bedrijf onder toezicht.

De medewerker van Respironics die de vermeende fraude meldde bij de Amerikaanse autoriteiten krijgt een deel van de som geld die Philips betaalt. Het gaat om ongeveer 4,3 miljoen dollar, aldus het Amerikaanse ministerie van Justitie.

Eerder deze week trof Philips al een schikking van 4,2 miljoen dollar met Amerikaanse aanklagers. Het bedrijf had het leger niet goed geïnformeerd over aanpassingen aan bepaalde medische apparatuur die de strijdkrachten gebruikten.