Vakbond FNV roept werkgevers op lonen flink te verhogen

FNV richt in zijn eisenpakket om de inkomenscrisis in Nederland aan te pakken de pijlen vooral op werkgevers. De vakbond eist compensatie voor de stijgende kosten. En waar dat kan een extra loonsverhoging. Als werkgevers niet over de brug komen, voorziet de vakbond steeds meer actiebereidheid.

“De lonen moeten omhoog. Het kan niet zo zijn dat terwijl de economie groeit, bedrijven steeds meer winst afromen, topmanagers en aandeelhouders hun zakken vullen, en ondertussen de werknemers daar telkens de rekening voor laten betalen”, zegt FNV-voorzitter Tuur Elzinga. De vakbond wil dat lonen automatisch meestijgen met de inflatie zodat mensen meer geld krijgen als de boodschappen duurder worden en dat meer mensen een vast contract krijgen.

Het eisenpakket van FNV bevat naast een krachtige loongolf een directe verhoging van het wettelijk minimumloon naar 14 euro met meestijgende AOW en uitkeringen. Ook wil de vakbond een maximering voor energieprijzen en een verhoging van de winstbelasting naar 35 procent. Daarnaast moet belastingontduiking door bedrijven serieus worden aangepakt en moet er een eerlijke belasting op inkomen uit vermogen komen.

De vakbond roept werknemers op zich aan te sluiten en samen een vuist te maken. “Met de acties op Schiphol, bij de NS en straks ook in het streekvervoer, laten we zien dat onze leden tot veel in staat zijn. Daar waar werkenden het echt willen, zullen we die krachtige loongolf voor elkaar krijgen”, aldus FNV.

De vakbond reageerde woensdag al op de uitgelekte kabinetsplannen over de koopkracht. Volgens FNV is het een stap in de goede richting, maar nog onvoldoende antwoord op de koopkrachtcrisis. Zo is de verhoging van het wettelijk minimumloon van 10 procent per 1 januari 2023 te weinig.