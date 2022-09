Staalconcern ArcelorMittal legt Duitse fabrieken stil om duur gas

Staalconcern ArcelorMittal legt in Bremen en Hamburg fabrieken stil omdat het gas en de elektriciteit waarop ze draaien te duur is geworden. Het is daardoor niet meer mogelijk om tegen concurrerende prijzen staal te maken in die Duitse steden, meldt het bedrijf.

ArcelorMittal legt één van de twee hoogovens van het complex in Bremen tot nader order stil. In Hamburg gaat een fabriek voor walsdraad in het vierde kwartaal dicht. Door de hoge energieprijzen had het metaalbedrijf uit Luxemburg al werktijdverkorting voor personeel op de productielocaties aangevraagd. Deze maatregel, vergelijkbaar met deeltijd-WW, wordt nu verder uitgebreid.

De Hamburgse fabriek had al maatregelen genomen om het gasverbruik sterk te verminderen. Zo importeerde ArcelorMittal voor deze locatie producten voor verdere verwerking die het voorheen zelf ter plekke maakte. Volgens het staalbedrijf levert die import meer CO2-uitstoot op dan in een normale situatie.

“De hoge kosten van gas en elektriciteit drukken zwaar op onze concurrentiekracht. Bovendien komt er vanaf oktober de door de federale overheid geplande gasheffing, die ons zal blijven belasten”, zegt Reiner Blaschek, topman van ArcelorMittal in Duitsland. Hij roept de Duitse politiek op om snel in te grijpen zodat de energieprijzen onder controle komen.

Niet alleen personeel in Bremen en Hamburg zit noodgedwongen thuis vanwege de hoge energiekosten bij ArcelorMittal. Ook in Duisburg en Eisenhüttenstadt is sprake van werktijdverkorting.