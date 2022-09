Twitter wil sms-berichten Musk inzien in slepende overnamezaak

Miljardair Elon Musk moet al zijn sms-berichten van de eerste zes maanden van dit jaar aan Twitter overhandigen. Dat is althans de eis die Twitter bij een rechter heeft neergelegd. Volgens het socialemediabedrijf werkt Musk niet mee aan het uitwisselen van bewijs in aanloop naar het proces over de geklapte overname van Twitter. Ook sms-jes van Musks rechterhand Jared Birchall zouden overhandigd moeten worden.

De rijkste man ter wereld had in april 44 miljard dollar over voor het socialemediabedrijf, maar wilde in juli van de overname af. Twitter zou te weinig echte mensen onder de gebruikers hebben en te veel bots. Later voerde Musk nog een reden aan om onder de overname van Twitter uit te komen, namelijk kritiek op de leiding van het bedrijf door een klokkenluider.

Twitter wil de overname via de rechter alsnog afdwingen. De advocaten van Twitter beweren nu dat Musk niet in “goed vertrouwen” heeft gehandeld als het gaat om het verstrekken van de sms-berichten als onderdeel van de informatie-uitwisseling voorafgaand aan het proces.