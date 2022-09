ABN AMRO zet 120 miljoen extra opzij voor rente-op-rentekwestie

ABN AMRO zet nog eens 120 miljoen euro opzij in de kwestie over zogeheten woekerrentes. De bank past de compensatieregeling aan waarbij ook de rente op rente wordt gecompenseerd. Dit besluit volgt op een uitspraak hierover van de Commissie van Beroep van het Klachteninstituut financiële dienstverlening Kifid van vorige maand. ABN AMRO had tot nu toe 340 miljoen euro opzijgezet voor de compensatieregeling.

In de kwestie gaat het om klanten die een doorlopende lening hadden met een variabele rente. ABN AMRO volgde, net als andere banken zoals ING en Rabobank, met zijn rentes niet genoeg de marktrente. Kifid oordeelde eerder al dat klanten dat wel hadden mogen verwachten, dus een vergoeding moesten krijgen. Onlangs bepaalde het klachteninstituut dat banken ook rekening moeten houden met rente over rente. De te veel betaalde rente hadden consumenten namelijk kunnen gebruiken om hun lening af te lossen, waarna ze over de rest van de lening minder rente zouden hebben betaald.

Bij een doorlopend krediet wordt een maximum te lenen bedrag beschikbaar gesteld dat de consument kan opnemen wanneer dat nodig is. Dat hoeft niet volledig en er wordt alleen rente betaald over het deel van het krediet dat wordt opgenomen.

ABN AMRO en later ook ING, Rabobank en de Volksbank kwamen daarna met compensatieregelingen voor honderdduizenden gedupeerden. Klanten van ABN AMRO die nog een aanbod voor compensatie moeten ontvangen, krijgen een voorstel waarin rente op rente is toegepast. Klanten die een eerdere compensatie al hebben geaccepteerd en in aanmerking komen voor een nabetaling, krijgen automatisch een bericht. De extra voorziening van 120 miljoen euro wordt over het derde kwartaal van dit jaar in de boeken gezet.

ING zei eerder 75 miljoen euro extra opzij te zetten om klanten te compenseren voor te veel betaalde rentes. Eerder had die bank al 180 miljoen euro opzijgezet.