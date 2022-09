Overheid investeert in Helmondse maker zonne-auto’s Lightyear

Zonne-autofabrikant Lightyear heeft 81 miljoen euro investeringen binnengehaald. Voor het eerst steekt ook de overheid geld in het Helmondse bedrijf dat elektrische auto’s met geïntegreerde zonnecellen ontwikkelt. Zo doen het door de regering opgerichte investeringsfonds Invest-NL, de provincie Noord-Brabant en de Limburgse en Brabantse regionale ontwikkelingsmaatschappijen mee aan de kapitaalinjectie.

Het in 2016 opgerichte Lightyear wil elektrische auto’s met behulp van zonne-energie een groter bereik geven. In juni onthulde het bedrijf zijn eerste prototype, de Lightyear 0, die volgens planning dit najaar in beperkte productie moet gaan. Een volgende serie met grotere aantallen, de Lightyear 2, moet in 2024 of 2025 de weg op gaan.

Invest-NL, de provincie Noord-Brabant en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij investeren samen 25 miljoen euro. Eerdere investeerders dragen ook bij aan de nieuwe ronde, zoals uitvaartcoöperatie DELA en SHV, het bedrijf van de zakenfamilie Fentener van Vlissingen.

LIOF, de ontwikkelingsmaatschappij van Limburg, maakt geen concrete bedragen bekend. De Limburgers verwachten naast de maatschappelijke impact van auto’s op zonne-energie ook concrete economische voordelen te behalen met de investering. Lightyear produceert de daken voor zijn auto’s namelijk in het Noord-Limburgse Venray, in de ruimte van autodakenspecialist Inalfa Roof Systems. Limburg hoopt met de financiering “de hoogwaardige productie van de zonnedaken in Venray uit te breiden en te verankeren.”

Onlangs werd ook bekend dat autolease- en autodeelbedrijven heil zien in de nieuwe auto’s van Lightyear. LeasePlan en MyWheels hebben elk 5000 auto’s van het model Lightyear 2 gereserveerd.