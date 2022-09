Apple lanceert nieuwe iPhones en robuuste Apple Watch

Techbedrijf Apple presenteert woensdagavond (Nederlandse tijd) zijn nieuwste iPhone-modellen. Net als bij de huidige modellen komen er naar verwachting van de iPhone 14 ook weer vier versies, twee gewone iPhones en twee zogenoemde Pro-modellen met onder meer betere camera’s.

Groot verschil met voorgaande jaren is dat de iPhone Mini naar verwachting niet meer terugkeert. Dat betekent dat de beide maten iPhone en de beide maten iPhone Pro vergelijkbaar worden. Liefhebbers van een kleine smartphone zijn op de goedkopere iPhone SE aangewezen.

Behalve de nieuwe smartphones verwachten Apple-volgers ook dat het bedrijf met een extra model van zijn smartwatch komt. Er zou een nieuwere versie van de normale Apple Watch uitkomen in twee maten plus een grotere en robuustere versie. Daarmee wil Apple, dat zich met zijn slimme horloges steeds meer richt op sport, mensen die aan de wat extremere sporten doen bereiken. Ook zou dat horloge mogelijk een langere batterijduur krijgen en zijn er geruchten over de mogelijkheid om het via satellieten met internet te verbinden op plaatsen waar geen telefoonbereik is.

Verder verwachten volgers dat Apple zijn Airpods Pro zal vernieuwen. Die draadloze oordopjes zouden een geheel nieuw uiterlijk krijgen.