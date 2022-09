Rabobank: economie nadert kantelpunt, eind dit jaar krimp

De Nederlandse economie nadert een kantelpunt, meldt Rabobank. “Na de sterke groeicijfers van begin dit jaar zorgt de aanhoudende hoge inflatie ervoor dat onze economie waarschijnlijk eind 2022 en begin 2023 krimpt”, aldus de bank in een persbericht.

Rabobank verwacht dat de economische groei over het hele jaar nog zal uitkomen op 4,7 procent, maar dat die volgend jaar zal teruglopen naar een groei van 0,2 procent. Dit komt dan vooral door “de historische koopkrachtdaling”. Ook het sectorbeeld noemt de bank uitdagend. “Ondernemers moeten scherpe keuzes maken: de hogere kosten doorberekenen, interen op marges, of afschalen”, aldus economen en sectorspecialisten in de zogeheten kwartaalstudie.

De torenhoge inflatie heeft volgens Rabobank gevolgen voor vrijwel alle componenten van het bruto binnenlands product en de arbeidsmarkt, legt Rabo-econoom Frank van Es uit. “Omdat de economische schade van inflatie geleidelijk doorsijpelt in de economie, verwachten we geen grote kortstondige negatieve schok. Eerder denken we dat de groei over een langere periode nagenoeg tot stilstand komt. Voor dit jaar voorzien we een inflatie van 11,4 procent, die vermoedelijk daalt tot 4,9 procent in 2023.”