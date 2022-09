Beurzen Azië met duidelijke winsten richting weekend

De Aziatische aandelenbeurzen stonden vrijdag duidelijk hoger. Vooral de Hang Seng-index in Hongkong liet een stevige winst zien. Beleggers trokken zich op aan de hogere slotstanden op Wall Street, waarbij beleggers ook op meer renteverhogingen rekenen om de hoge inflatie te beteugelen. De Europese Centrale Bank verhoogde de rente donderdag met 0,75 procentpunt. Jerome Powell, de baas van de Amerikaanse Federal Reserve, beloofde op zijn beurt de rentes te zullen blijven verhogen om de inflatie te bestrijden, ook als dat ten koste gaat van de economische groei.

De Hang Seng-index noteerde tussentijds 2,6 procent hoger. Daarbij stonden vooral techaandelen bij de winnaars. Video-en gamingbedrijf Bilibili verloor echter bijna 17 procent. Die onderneming werd door beleggers afgestraft voor tegenvallende resultaten. Het bedrijf rapporteerde een kwartaalverlies van omgerekend zo’n 300 miljoen euro. Dat was bijna twee keer meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Op het vasteland van China stonden de graadmeters van Shanghai en Shenzhen tot 0,8 procent in de plus. De Chinese consumentenprijzen stegen in augustus met 2,5 procent op jaarbasis. Dat is een daling ten opzichte van de 2,7 procent in juli, waar kenners in doorsnee juist rekenden op een verdere stijging van de prijzen. De producentenprijzen stegen ook minder hard dan een maand eerder.

De Nikkei-index in Tokio won 0,6 procent. De Japanse yen won meer dan 1 procent afgezet tegen de Amerikaanse dollar. Dat gebeurde na opmerkingen van de Japanse bankgouverneur Haruhiko Kuroda die de snelle verzwakking van de yen ten opzichte van de dollar “ongewenst” noemde. Ook de opmerkingen van Fed-baas Powell zorgden ervoor dat de dollar aan waarde verloor.

De All Ordinaries in Sydney stond 0,7 procent in de plus.