Ondernemersorganisaties roepen op meer uren te werken

Om de krapte op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden zouden werknemers meer uren moeten werken. Op die manier kan op korte termijn een slag worden geslagen om ervoor te zorgen dat werkdruk beheersbaar blijft. Ook zouden de extra uren ervoor kunnen zorgen dat maatschappelijke problemen als gevolg van de personeelstekorten minder worden. Dat zeggen ondernemersorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN.

Volgens de ondernemers moet arbeidsduurverlenging weer vaker onderwerp van gesprek worden in bedrijven en aan de cao-tafels. Dit zouden werkgevers en werknemers zelf moeten oppakken. “Daarbij snijdt het mes aan twee kanten: we lossen een deel van het krapteprobleem op en het is goed voor de koopkracht van werknemers, nu het leven in korte tijd fors duurder is geworden”, aldus de organisaties in een verklaring.

De huidige tekorten op de arbeidsmarkt zorgen voor “serieuze problemen”, zo klinkt het. De ondernemers wijzen onder andere op de kwaliteit van de zorg die achteruit holt. Verder spelen er problemen in het onderwijs en openbaar vervoer. Ook worden de ambities voor de verduurzaming en de woningbouw onhaalbaar. Ook belemmeren de tekorten de economische groei.

“Het kabinet heeft concrete plannen aangekondigd om de krapte aan te pakken, maar die bieden op korte termijn nog te weinig soelaas”, aldus de verklaring. “Daarom zijn nieuwe onconventionele oplossingen nodig, zoals arbeidsduurverlenging.”

Nederland telt volgens de ondernemersorganisaties 4,5 miljoen mensen die in deeltijd werken. Daarvan zouden er 500.000 hebben aangeven dat ze per direct meer zouden willen werken, als dat ook meer zou lonen.