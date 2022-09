Euro weer ruim boven 1 dollar na sterkste stijging in maanden

De euro noteerde maandag weer ruim boven de 1 dollar na de sterkste waardestijging in vijf maanden. De eenheidsmunt zit in de lift sinds de renteverhoging van de Europese Centrale Bank (ECB) afgelopen donderdag. Valutahandelaren reageerden ook op uitlatingen van Joachim Nagel, president van de Bundesbank en bestuurslid van de ECB, dat de rente in de eurozone verder omhoog moet om de hoge inflatie te bestrijden.

De euro werd maar liefst 1,6 procent meer waard en boekte daarmee de grootste koersstijging sinds maart dit jaar. Momenteel noteert de munt op 1,0188 dollar, tegen 1,0038 dollar op vrijdag. De euro tikte eerder op de ochtend bijna de 1,0200 dollar aan en beweegt daarmee weer rond het niveau van ongeveer een maand geleden. Ook ten opzichte van het Britse pond steeg de euro in waarde en werd het hoogste punt sinds februari vorig jaar aangetikt.

Vorige week woensdag, een dag voor het rentebesluit van de ECB, was de euro nog minder dan 1 dollar waard en noteerde op 0,9942 dollar. In de eerste week van september was de eenheidsmunt zelfs voor het eerst in twee decennia minder dan 99 dollarcent waard. Dat kwam door de vrees voor een recessie in Europa en de hogere rente in de VS. De ECB verhoogde afgelopen donderdag de rente met een ongekende stap van 0,75 procentpunt, waardoor het renteverschil tussen de VS en de eurozone kleiner is geworden.

De sterke opmars van de euro komt volgens handelaren wel als een verrassing gezien de energiecrisis in het gebied, de hoge inflatie en de vrees voor een recessie. Het Amerikaanse inflatiecijfer dat dinsdag op het programma staat zou de dollar verder onder druk kunnen zetten ten opzichte van de euro. Economen verwachten dat de inflatie in de VS een piek heeft bereikt. De Amerikaanse centrale bank zou daardoor kunnen besluiten de rente in de komende tijd minder agressief te verhogen.