ING: steeds meer mensen zien voorschotbedrag energie stijgen

Het gemiddelde voorschotbedrag voor energie loopt steeds verder op. Dat blijkt uit een analyse van ING. Vorige maand betaalden bijna zes op de tien huishoudens een hoger voorschotbedrag dan in dezelfde maand vorig jaar. Begin dit jaar was dat nog minder dan de helft.

Het gemiddelde maandelijkse voorschotbedrag lag in augustus op 170 euro. Dat is 32 euro meer dan in augustus vorig jaar en 5 euro meer dan in juli dit jaar. Bijna de helft van alle huishoudens zag het bedrag toenemen met 5 tot 100 euro. 13 procent ging er meer dan 100 euro op achteruit.

Naast de huishoudens die hun voorschotbedrag zagen stijgen, zijn er ook consumenten van wie het bedrag vrijwel stabiel bleef of zelfs daalde. Zo ging 18 procent er bijna niet op voor- of achteruit. Bijna een kwart van de huishoudens betaalde minder. Bij die groep gaat het om een gemiddelde daling van 30 euro.

ING verwacht dat het gemiddelde voorschotbedrag de komende maanden verder stijgt. Daardoor komt de koopkracht onder druk te staan. Vooral lagere inkomens zullen daardoor steeds minder te besteden hebben.