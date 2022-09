Aziatische beurzen winnen terrein na herstel op Wall Street

De Aziatische aandelenbeurzen wonnen dinsdag terrein, na de recente koersverliezen. Beleggers trokken zich op aan het late herstel op Wall Street en hielden vooral de Amerikaanse Federal Reserve in de gaten, die later op de dag begint aan zijn tweedaagse beleidsvergadering. Woensdag zal de Fed naar verwachting de rente in de grootste economie ter wereld opnieuw verhogen met 0,75 procentpunt om de hoge inflatie te bestrijden.

In Tokio, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, noteerde de Nikkei kort voor sluiting van de markt 0,4 procent in de plus op 27.679,81 punten. In Japan is de inflatie in augustus toegenomen tot 2,8 procent, van 2,4 procent een maand eerder. Dat is het hoogste niveau sinds eind 2014. De inflatie ligt daarmee voor de vijfde maand op rij boven de doelstelling van de Bank of Japan van 2 procent, maar is nog altijd veel lager dan in veel andere grote economieƫn. De Japanse centrale bank die later deze week vergadert over het monetaire beleid, zal de rente dan ook nog ongewijzigd laten ondanks een flinke waardedaling van de Japanse yen.

De hoofdindex in Shanghai klom 0,5 procent en de Hang Seng-index in Hongkong dikte 1,3 procent aan. De Chinese centrale bank hield de belangrijke rentetarieven voor leningen met looptijden van een en vijf jaar ongewijzigd op respectievelijk 3,65 procent en 4,3 procent. Het besluit was conform de verwachting van economen. Vorige maand werden de rentes nog verlaagd om de kwakkelende Chinese economie te ondersteunen.

De Kospi in Seoul steeg 0,6 procent en de All Ordinaries in Sydney kreeg er 1,3 procent bij. Uit de notulen van de laatste rentevergadering van de Australische centrale bank bleek dat de beleidsmakers verwachten dat de rente in de komende maanden verder omhoog gaat, maar mogelijk in een trager tempo dan voorheen. Bij de vergadering op 6 september werd de rente in Australiƫ nog met een half procentpunt opgeschroefd.