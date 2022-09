Economen voorzien weer nieuw record voor inflatie eurozone

De inflatie in het eurogebied is deze maand waarschijnlijk verder opgelopen tot een nieuw record. Economen die zijn ondervraagd door persbureau Bloomberg gaan er in doorsnee van uit dat de geldontwaarding in september net onder de 10 procent uitkomt.

Door de aanhoudend hoge prijzen voor energie en levensmiddelen is het leven in de eurozone al maandenlang veel duurder dan een jaar terug. Vooral sinds de Russische inval in Oekraïne is de inflatie in rap tempo omhooggegaan.

Het Europese statistiekbureau Eurostat meldde eerder voor augustus een inflatie van 9,1 procent op jaarbasis. Dat ging toen ook al om de hoogste inflatie ooit voor het eurogebied. De nieuwe gegevens voor de maand september komen naar verwachting vrijdag naar buiten.

Die dag komt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) eveneens met cijfers over de inflatie in Nederland. Hier is de toename van het algehele prijspeil de laatste tijd sterker dan gemiddeld in de negentien eurolanden. In augustus ging het volgens de Europese meetmethode om een inflatie van bijna 14 procent.

De almaar oplopende inflatie vergroot de druk op de Europese Centrale Bank (ECB) om de rente nog sterker te verhogen. Bij de afgelopen rentevergadering was al sprake van een verhoging met driekwart procentpunt. Voor oktober wordt alom weer op een stevige rentestap gerekend.

Steeds meer economen vrezen ook dat de economie van de eurozone in een recessie kan belanden door de renteverhogingen en de hoge inflatie, omdat de koopkracht van huishoudens zwaar onder druk wordt gezet en mensen meer de hand op de knip gaan houden. Ook moeten sommige bedrijven vanwege de hoge energiekosten de productie stilleggen.