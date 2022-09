Aanstaand premier Italië akkoord met verkoop ITA Airways

Giorgia Meloni, de vermoedelijk aanstaand premier van Italië, zal akkoord gaan met de verkoop van de Italiaanse luchtvaartmaatschappij ITA Airways, de rechtsopvolger van het failliete Alitalia. Daarmee geeft ze haar eerdere verzet tegen het plan op, aldus een naaste adviseur van Meloni.

Rome maakte eerder bekend ITA te willen privatiseren en een consortium met Air France-KLM, Certares en Delta was al uitgenodigd voor onderhandelingen. Een rivaliserend bod van het Duitse luchtvaartconcern Lufthansa werd afgewezen. Lufthansa trok daarbij samen op met MSC, een Zwitsers-Italiaans bedrijf dat zowel containervervoer biedt als cruiseschepen uitbaat.

Meloni had eerder de nog zittende premier Mario Draghi gewaarschuwd de verkoop van ITA te stoppen omdat er verkiezingen op komst waren. Ze suggereerde dat de luchtvaartmaatschappij werd overgedragen aan “buitenlandse fondsen” zonder een volwaardig plan en na miljarden euro’s overheidssteun te hebben ontvangen. Draghi zei op zijn beurt dat het verkoopproces zou doorgaan, ongeacht de verkiezingen. Maar hij stelde ook dat het proces niet-bindend zou zijn, zodat de nieuwe regering kan beslissen of die met een andere partij wil onderhandelen of dat de privatisering helemaal niet doorgaat.

In de onderhandelingen met het Air France-KLM-consortium zou de Italiaanse staat naar verluidt ongeveer 40 procent van de aandelen van ITA in bezit houden. Ook zou Rome twee van de vijf bestuurszetels kunnen controleren, met daarbij een vetorecht over de benoeming van het management.