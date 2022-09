Economisch vertrouwen EU weer flink omlaag

Het economisch vertrouwen van consumenten en bedrijven in de Europese Unie is in september opnieuw flink gedaald door de zorgen over de hoge inflatie, de energiecrisis en een recessie. Dat meldde de Europese Commissie op basis van haar vertrouwensindex. Ook in de eurozone is het economisch sentiment verder verslechterd.

De commissie spreekt van een significante verslechtering van het sentiment in alle bedrijfssectoren, namelijk de industrie, detailhandel, dienstensector en bouw. Ook was er opnieuw een opvallend scherpe daling van het vertrouwen bij consumenten naar een nieuw dieptepunt, zegt de commissie. Zo heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) al gemeld dat het Nederlandse consumentenvertrouwen op het laagste niveau ooit staat.

Binnen de grootste economieƫn van de EU ging vooral in Duitsland het vertrouwen omlaag, maar ook in Nederland, Italiƫ, Frankrijk en Polen waren duidelijke dalingen te zien. In Spanje bleef de afzwakking van het vertrouwen nog beperkt, aldus de commissie.