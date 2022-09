Onderzoek: productie bitcoins steeds schadelijker voor klimaat

Bitcoins dragen volgens Amerikaanse onderzoekers in toenemende mate bij aan klimaatverandering. De productie van de cryptomunten vergt steeds grotere hoeveelheden elektriciteit. Volgens een studie van de Universiteit van New Mexico is de CO2-uitstoot per geproduceerde bitcoin daardoor in vijf jaar met een factor 126 gestegen. In 2016 veroorzaakte het zogeheten delven van één bitcoin nog 0,9 ton CO2-uitstoot. In 2021 was dat opgelopen tot 113 ton.

Het systeem achter bitcoins draait op computers die complexe wiskundige puzzels oplossen. De beheerders van die computers krijgen als beloning virtueel geld. Volgens de studie, die is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Scientific Reports, is daar in 2020 ruim 75 terawatt aan stroom voor gebruikt. Dat is iets meer dan het jaarverbruik van heel Oostenrijk.

Op de piek van de bitcoinprijs, in mei 2020, veroorzaakte de productie van bitcoins volgens de onderzoekers een hoger bedrag aan klimaatschade dan de digitale munten waard waren. Voor iedere dollar aan bitcoins ontstond volgens hun berekeningen 1,56 dollar schade die verband houdt met klimaatverandering. Onder klimaatschade valt bijvoorbeeld schade door toenemende droogte, bosbranden of extreem weer.

De onderzoekers vergeleken de klimaatimpact van bitcoins ook met die van andere sectoren. Wanneer de schade uitgedrukt in dollars wordt vergeleken met de totale marktwaarde, scoren bitcoins net iets minder slecht dan aardgas en benzine, maar slechter dan rundvlees. Het delven van echt goud levert een stuk meer op in verhouding tot de vervuiling die erdoor ontstaat, concluderen de wetenschappers. Bitcoins voldoen aan geen enkele van de duurzaamheidscriteria die ze voor hun onderzoek opstelden.