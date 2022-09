Satellieten met eerste beelden methaanpluimen Nord Stream-lekken

Satellieten hebben de eerste beelden gemaakt van de methaanpluimen die zijn veroorzaakt door de recente explosies bij de Nord Stream gaspijpleidingen in de Oostzee. Volgens een analyse van het International Methane Emissions Observatory van de Verenigde Naties, die onderzoek deed met de Universitat Politècnica de València, zijn de pluimen aanzienlijk groter dan die van vorig jaar bij een gaspijpleidinglek in de Golf van Mexico.

Die olie- en gasinstallatie loosde in zeventien dagen 40.000 ton methaan. Dat is het equivalent van 3 procent van de jaarlijkse olie- en gasemissies van Mexico.

De onderzoekers hebben nog niet berekend hoe groot de methaanlekken van Nord Stream zijn. Ze zeiden dat de visuele straal van het borrelend gas was gekrompen. Op 26 september was het gaslek over een breedte van 700 meter waar te nemen. Drie dagen later was de diameter waarop het borrelende gas te zien was 520 meter.

In de twee Nord Stream-pijpleidingen, die aardgas van Rusland naar Europa moeten brengen, zijn vier lekken ontdekt, vermoedelijk door sabotage. Rusland heeft de hoeveelheid gas die het naar de meeste Europese landen stuurt, verminderd als vergelding voor de sancties die het kreeg opgelegd na de invasie van Oekraïne.

Methaan, het grootste bestanddeel van aardgas, is een krachtig broeikasgas met 80 keer het opwarmingsvermogen van kooldioxide. Volgens Denemarken zouden de leidingen zondag leeggestroomd kunnen zijn.