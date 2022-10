Hof in Parijs verlaagt megaboete Apple fors

Rechters in Parijs hebben een kartelboete voor Apple fors verlaagd, tot een derde van het originele bedrag. Het techbedrijf achter de iPhone hoeft nu nog maar 371,6 miljoen euro te betalen, in plaats van de eerder opgelegde boete van 1,1 miljard euro.

De Franse marktwaakhond Autorité de la Concurrence legde de boete in 2020 op omdat Apple een groothandelsonderneming die iPads verkocht buitenspel zou hebben gezet ten faveure van andere distributeurs. Het ging om de hoogste boete die de toezichthouder ooit had opgelegd.

Apple ging in beroep en beschuldigde de mededingingsautoriteit van politieke motieven achter de megaboete. Een woordvoerder van het gerechtshof in Parijs meldde de verlaging van de boete met 728 miljoen euro, maar kon nog geen details geven over de argumentatie van de rechters.

De Autorité de la Concurrence onderzoekt de mogelijkheden om de beslissing van het hof aan te vechten. Om handhavend op te kunnen treden tegen bedrijven met het kaliber van Apple is het volgens een woordvoerder van de toezichthouder belangrijk om “het afschrikwekkende karakter van onze boetes te garanderen”.