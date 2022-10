Franse vakbond: acties TotalEnergies duren zeker tot woensdag

De stakingen bij TotalEnergies, waardoor duizenden tankstations in Frankrijk zonder brandstof zitten, duren nog zeker tot en met dinsdag. Vakbond CGT hekelde het voorwaardelijke aanbod van het olie- en gasconcern om vervroegd te praten over lonen. De bond zette dit weg als chantage en zei dat de stakingen voorlopig voortduren.

De vakbondsactie bij TotalEnergies valt samen met stakingen bij twee raffinaderijen van ExxonMobil in Frankrijk. Werknemers eisen onder andere een hoger salaris ter compensatie van de stijgende inflatie en hoge kosten van het levensonderhoud. De looneisen van het personeel komen op het moment dat in heel Europa werkgevers om meer loon vragen in het licht van de oplopende inflatie.

De regering van president Emmanuel Macron staat onder toenemende druk om op te treden nu de staking voortduurt en meer tankstations zonder benzine komen te zitten. Hij riep op tot een snelle beëindiging van de crisis. “Ik hoop dat dit in de komende uren, in ieder geval zo snel mogelijk kan worden opgelost. Blokkeren is geen manier om te onderhandelen”, zei Macron tijdens een bezoek aan de Mayenne in het westen van Frankrijk.

CGT zei in een verklaring geen garanties van TotalEnergies te hebben ontvangen dat eisen worden ingewilligd. Om die reden zet de bond de actie door, ondanks de handreiking van TotalEnergies. De bond eist zeker 10 procent meer loon voor werknemers.

Door de acties ligt meer dan 60 procent van de raffinagecapaciteit in Frankrijk stil. Daardoor zijn de dieselprijzen gestegen. Frankrijk heeft ook de invoer van de brandstof moeten verhogen. Bij tankstations in de regio Parijs ontstonden lange files omdat automobilisten probeerden te tanken voordat meer pompen droog kwamen te staan.

Het Franse ministerie van Energie zei dat bijna een derde van de tankstations in het hele land zondag een tekort had aan ten minste één brandstofproduct. De website mon-essence.fr zei dat meer dan 2000 stations droog stonden, op basis van gegevens van ongeveer 30.000 gebruikers sinds donderdag.