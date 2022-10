CBS: één op de drie bedrijven maakte aanspraak op coronasteun

Bijna 652.000 bedrijven deden tijdens de coronacrisis beroep op minimaal één van de coronasteunmaatregelen. Dat is ruim één op de drie bedrijven in Nederland, maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend.

Vooral bedrijven met tien tot vijftig werknemers vroegen steun aan. Het gaat om 65 procent van deze bedrijven. Van de bedrijven met één werkzaam persoon deed 30 procent beroep op een steunmaatregel.

De meeste bedrijven maakten gebruik van een overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers (Tozo). Ook werd er relatief vaak een beroep gedaan op een regeling voor uitstel van belastingbetaling. Bedrijven in het midden- en kleinbedrijf maakten vooral gebruik van de loonkostenregeling en iets minder van uitstel van belastingbetaling.

Halverwege dit jaar bedroeg de totale subsidie aan loonkosten en vaste lasten 34 miljard euro.

Het statistiekbureau stelt ook vast dat het gebruik van coronasteunmaatregelen het hoogst is op de Waddeneilanden. Ook springen er een aantal steden in Noord-Holland uit, zoals Amsterdam en Beverwijk. Ook in de Limburgse gemeenten Valkenburg aan de Geul, Vaals en Maastricht maakten veel bedrijven gebruik van de noodhulp. Het gebruik was het laagst in Rozendaal en Lopik.