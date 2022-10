CBS: Nederlander pot meer geld op sinds uitbraak coronacrisis

Sinds het uitbreken van de coronacrisis zijn Nederlanders meer geld gaan sparen. Begin vorig jaar hadden spaarders in totaal 362 miljard euro opgepot. Dat is 32 miljard euro meer dan een jaar eerder, maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend. Door de lockdowns hadden mensen minder mogelijkheden om op vakantie te gaan, of bijvoorbeeld geld uit te geven in winkels of de horeca.

Tussen 2019 en 2020 bedroeg de toename 16 miljard euro, in de jaren daarvoor namen de spaartegoeden minder hard toe. Vorig jaar had een huishouden gemiddeld 46.300 euro aan bank- en spaartegoeden. Ruim een op de tien huishoudens had minimaal een ton aan bank- en spaartegoeden. Dat zijn 877.000 huishoudens, ruim 100.000 meer dan een jaar eerder.

Volgens het statistiekbureau neemt sinds 2014 het aantal huishoudens met minimaal een ton op de bank toe.

Bijna zes op de tien uitkeringsontvangers had afgelopen jaar maximaal 2500 euro aan spaartegoeden. Ruim een vijfde had tussen de 2500 en 10.000 euro. Een klein deel van de uitkeringsontvangers, 3 procent, had bank- en spaartegoeden van minstens een ton. Dit zijn vooral arbeidsongeschikten en werklozen.

Onder gepensioneerden en zelfstandigen komen hoge bank- en spaartegoeden vaker voor. Zo’n 14 procent van de zelfstandigen en 17 procent van de gepensioneerden had minimaal een ton op de bank.