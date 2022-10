Deliveroo compenseert bezorgers bij vertrek uit Nederland

Maaltijdbezorger Deliveroo vertrekt eind volgende maand uit Nederland. Het bedrijf had al eerder aangegeven de Nederlandse markt te willen verlaten. Niet alleen de werknemers van het bedrijf, maar ook de bezorgers worden gecompenseerd vanwege het vertrek. Deliveroo maakte daarvoor afspraken met vakbond FNV die al langer opkomt voor de rechten van de bezorgers.

Deliveroo vindt dat de positie op de Nederlandse markt niet goed genoeg is en het te veel geld kost om daar verbetering in te brengen. Deliveroo heeft veel concurrentie van met name Thuisbezorgd.nl en Uber Eats. Tegelijkertijd is Nederland maar een kleine markt, dus zijn de gevolgen van een vertrek niet heel groot. Slechts 1 procent van de waarde van alle bestellingen die in het eerste halfjaar bij Deliveroo gedaan werd, kwam uit Nederland.

De vaste werknemers van Deliveroo in Nederland krijgen compensatie voor het verlies van hun baan. De bezorgers zijn echter niet in dienst. Toch heeft Deliveroo met vakbond FNV afspraken gemaakt over een vergoeding voor hen, wat volgens de vakbond uniek is. Hoeveel ze krijgen hangt af van wat ze in de periode van augustus 2021 tot augustus dit jaar verdienden. Ook hoe lang ze voor Deliveroo hebben bezorgd speelt daarin mee. De bezorgers hoeven de afgesproken compensatie niet te accepteren.

Ondanks het vertrek van Deliveroo speelt er nog een aantal zaken waar de van oorsprong Britse maaltijdbezorger nog niet van af is. Nog dit jaar wordt een uitspraak verwacht over de vraag of bezorgers zzp’ers zijn of werknemers en volgend voorjaar bepaalt de Hoge Raad of het bedrijf onder de cao beroepsgoederenvervoer valt. Die zaken kunnen Deliveroo nog veel geld kosten.

Na november is Deliveroo nog actief in tien landen. Het in 2013 opgerichte bedrijf was sinds 2015 ook in Nederland actief, in eerste instantie alleen in Amsterdam. In latere jaren breidde het bedrijf uit en bezorgde het in zo’n twintig Nederlandse steden.