ING: Beleggers zien het opnieuw somberder in, verwachten recessie

Beleggers zijn opnieuw somberder geworden over de economie en een meerderheid verwacht dan ook dat er een recessie komt. Dat meldt ING in zijn maandelijkse BeleggersBarometer. Behalve over de economie zijn de deelnemende beleggers ook negatiever over de waardedalingen in hun beleggingsportefeuille nu en in de toekomst en de eigen toekomstige financiƫle situatie.

De BeleggersBarometer kwam op een stand van 56 punten, waar alles onder de 100 negatief is. Dat is de laagste stand ooit. Net iets meer dan de helft van de beleggers denkt nu dat Nederland in een recessie zal belanden waar een deel van Nederland last van zal krijgen. Nog eens ruim een kwart voorziet een zware recessie waar iedereen de gevolgen van zal merken.

48 procent van de beleggers zag de waarde van zijn portefeuille dalen in de afgelopen maand en het merendeel denkt dat de AEX de komende drie maanden verder omlaaggaat. In januari 2023 bereikt de hoofdgraadmeter van de beurs in Amsterdam een stand van 629 punten, denken de beleggers.

De geopolitieke situatie heeft een grote invloed op de beurs, zegt 40 procent van de ondervraagde beleggers. Inflatie wordt door 23 procent als belangrijkste invloed genoemd en de rol van de wereldeconomie is voor 19 procent van grote invloed. Beleggers zijn verder niet te spreken over het sociaaleconomische beleid van de regering. Dat kreeg het rapportcijfer 4,8.