Europese inflatie deze maand naar nieuw record

Het leven in de eurozone is deze maand opnieuw fors duurder geworden. De prijzen gingen in oktober in de eurolanden 10,7 procent omhoog ten opzichte van een jaar eerder, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat op basis van voorlopige cijfers. Nog nooit was de inflatie in het eurogebied zo hoog.

In september was de inflatie nog op 9,9 procent uitgekomen. De toename van de inflatie is bovendien sterker dan waar economen in doorsnee rekening mee hadden gehouden. De energieprijzen zorgen nog altijd met afstand voor het grootste deel van de geldontwaarding. Ook de voedselprijzen gingen opnieuw sterker omhoog.

Ten opzichte van september waren consumenten en bedrijven 1,5 procent duurder uit. Ook dat is meer dan verwacht.

Eerder op de dag maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek al bekend dat de inflatie in Nederland deze maand op 16,8 procent uitkwam volgens de Europese meetmethode. Dat was in september nog 17,1 procent. Alleen in de Baltische staten ligt de inflatie nog hoger. Van de landen die al gegevens aanleverden ging de prijs in Frankrijk het minst hard omhoog. Daar betaalden consumenten 7,1 procent meer dan een jaar eerder.