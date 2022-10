Hogere prijzen zorgen voor meer omzet winkelbedrijven

De detailhandel heeft in september 5,3 procent meer omgezet in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. Dat is vooral het gevolg van hogere prijzen, aangezien het verkoopvolume in de meetperiode met 3,5 procent daalde. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers.

Bij zogeheten non-foodbedrijven groeide de gemiddelde omzet met 4,7 procent. Qua verkoopvolumes ging het om een daling van bijna 3 procent. De stijging was onder andere merkbaar bij kleding en schoenenwinkels. Ook de winkels in consumentenelektronica en witgoed, doe-het-zelfketens, drogisterijen en meubelzaken zetten in september meer om.

Bij de levensmiddelenwinkels steeg de omzet gemiddeld met 7,3 procent. Ook hier werden in doorsnee minder producten gekocht. Het verkoopvolume daalde met 3,4 procent. Bij supermarkten steeg de omzet met 8,7 procent gemiddeld. Speciaalzaken, die in coronatijd nog volop profiteerden van onder andere de sluiting van de horeca, zagen hun omzet met gemiddeld 2 procent dalen.

Verder meldt het CBS dat er online 5,7 procent meer werd omgezet bij winkels. Vooral winkels die zowel fysiek als online verkopen maakten een stevige omzetgroei door.