Musk moet met ontslagronde Twitter aan Europese regels voldoen

Als Elon Musk besluit ook het mes te zetten in het personeelsbestand in Europa, zal hij aan de Europese arbeidswetgeving moeten voldoen. Het ingrijpen door de nieuwe eigenaar van Twitter heeft in Californië al geleid tot een rechtszaak. Als Musk zich niet aan de strenge Europese regels houdt, staat hem ook hier een juridische strijd te wachten.

Ongeveer een week sinds miljardair Musk de controle over Twitter heeft, zijn werknemers van San Francisco tot Dublin afgesloten van hun werkaccounts. Het bedrijf verspreidde een memo waarin stond dat alle werknemers vrijdag om 9 uur ’s ochtends Californische tijd zouden worden geïnformeerd over hun status.

Het bedrijf is al aangeklaagd in San Francisco. Wel zei de advocaat die de aanklacht indiende later dat Musk probeert te voldoen aan de wet. De nieuwe Twitter-baas zou van plan zijn de helft van de werknemers van het bedrijf te ontslaan om de kosten van Twitter te drukken. Dat zou gaan om zo’n 3700 medewerkers wereldwijd.

In het Verenigd Koninkrijk, waar Twitter vorig jaar 281 mensen in dienst had, moeten Britse werkgevers volgens de wet bewijzen dat er redenen zijn om werknemers te ontslaan. Als er meer dan twintig werknemers van een bedrijf worden ontslagen, moet het bedrijf de consultatievoorschriften volgen. Zo zal Twitter aan de regering moeten rapporteren. Ook zou een periode van ten minste 30 dagen moeten zitten tussen de ontslagaanvraag en het daadwerkelijke vertrek.

Musk zou een les kunnen leren van P&O Ferries. Dat bedrijf, dat veerboten over het Kanaal exploiteert, veroorzaakte ophef toen het eerder dit jaar via een videoboodschap 800 werknemers op staande voet probeerde te ontslaan. P&O werd onderworpen aan civiel- en strafrechtelijke onderzoeken door de Britse regering. Enkele schepen gingen aan de ketting voor veiligheidsinspecties. De algemeen directeur werd aan de tand gevoeld in het Britse Lagerhuis.

Volgens de Britse wet kan de vergoeding die moeten worden uitgekeerd voor oneerlijk ontslag maximaal 93.000 pond bedragen. Als een werknemers discriminatie kan bewijzen kan dit bedrag veel hoger zijn. Twitter-werknemers in het Verenigd Koninkrijk hebben zich aangesloten bij vakbonden in een poging hun rechten beter te beschermen. Prospect, een Britse vakbond, heeft de afgelopen week een toevloed van nieuwe leden van Twitter gezien, aldus algemeen secretaris Mike Clancy.

De landen van de Europese Unie eisen over het algemeen ook dat werkgevers een opzegtermijn in acht nemen als zij een aanzienlijk aantal werknemers ontslaan. Het is niet direct duidelijk wat de impact van de ingreep op personeel van Twitter in Nederland is. Twitter had een kantoor in Utrecht, maar eerder deden berichten de ronde dat dit kantoor werd gesloten. Twitter zelf was niet direct bereikbaar voor commentaar.