AFM: informatie over duurzaamheid van beleggingen vaak nog vaag

Banken, verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerder zijn vaak te vaag over het duurzaamheidsgehalte van hun beleggingen, meldt de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Financiële instellingen verstrekken vaak wel informatie over duurzaamheid, maar die moet “over heel de linie begrijpelijker en concreter”.

De AFM waarschuwt dat de financiële sector hier haast mee moet maken, omdat er strengere regels aankomen voor de duurzaamheidsinformatie in de financiële sector. Volgens de toezichthouder voldoet het huidige niveau van informatieverstrekking al niet aan de vereisten die nu gelden.

Een probleem is dat veel spelers in de sector nog niet kunnen aangeven of ze beleggen in zaken die volgens de definities van de Europese Unie groen zijn. Die definities werden begin dit jaar vastgesteld. Volgens de AFM hebben kleinere financiële instellingen over het algemeen meer moeite om aan de regels te voldoen dan de grotere organisaties.

De toezichthouder maakte begin dit jaar al bekend dat het financieel toezicht in Nederland groener gaat worden, nu ook steeds meer beleggingsfondsen met duurzaamheid bezig zijn. Zo zitten negen van de tien deelnemers aan een pensioenregeling bij een fonds dat duurzame kenmerken promoot.

De AFM besteedt meer aandacht aan transparantie over duurzaamheid in de informatie die financiële dienstverleners verstrekken. Zo moeten betrokkenen er van uit kunnen gaan dat beleggingen die als duurzaam worden gepresenteerd ook echt duurzaam zijn.