CBS: meer omzet industrie, vooral door hogere prijzen

De omzet van de Nederlandse industrie is in het derde kwartaal haast een kwart hoger uitgekomen dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat stelt dat die hogere omzet voornamelijk werd veroorzaakt doordat de industrie hogere prijzen rekende voor zijn producten om zo de gestegen kosten voor onder meer grondstoffen, lonen en energie te compenseren.

Ondernemers in de industrie zijn overwegend negatiever gestemd over het vierde kwartaal. Slechts een op de tien denkt dat de omzet dan ook hoger uitvalt. Ongeveer de helft denkt dat verkoopprijzen in het huidige kwartaal zullen stijgen. Slechts een op de negen ondernemers in de industrie denkt meer personeel in dienst te hebben en dat is lager dan in de afgelopen vijf kwartalen.

De omzet in de industrie viel 22,3 procent hoger uit. De omzet binnen Nederland ging met ruim een kwart omhoog, die naar het buitenland steeg iets meer dan 20 procent. De afzetprijzen in Nederland lagen 23 procent hoger dan een jaar eerder, die in het buitenland 27,3 procent.

De omzet nam toe in vrijwel alle hoofdbranches, maar de toename was het sterkst bij raffinaderijen en de chemische industrie. Dat had te maken met de gestegen prijzen voor olie. Ook in de sectoren transport, voedings- en genotsmiddelen en papier lagen de omzetstijgingen boven de 20 procent. De textielindustrie zag als enige de omzet licht dalen ondanks dat ook hier de verkoopprijzen hoger waren.